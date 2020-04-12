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Известного актера Павла Прилучного обвинили в алкоголизме и насилии

31-летняя Агата Муцениеце, которая в феврале объявила о разводе с 32-летним Павлом Прилучным, обвинила мужа в домашнем насилии. Актриса записала видеообращение.

Павел Прилучный.
Павел Прилучный.
www.instagram.com/bugevuge

«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии нас выгоняет из дома», — написала экс-супруга Прилучного.

По словам Муцениеце, Прилучный «десять дней не просыхает», пьет алкоголь в неограниченных дозах. «Видимо, у него токсины закрыли мозг, и вот так случилось. Привет Джигану, как говорится», — намекнула актриса на недавний скандал вокруг развода рэпера и Оксаны Самойловой.

К слову, Муцениеце и Прилучный остались на время карантина под одной крышей, так как их брак пока официально не расторгнут.

Павел Прилучный набил family на руке и даты рождения детей на боку.
Павел Прилучный набил family на руке и даты рождения детей на боку.
СС0.

Напомним, Павел и Агата поженились в 2011 году, у них подрастают двое детей — 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. В 2018 году стало известно о расставании пары, однако позже выяснилось, что супруги помирились, пишет «Леди Мэйл».

В феврале 2020 года стало известно о том, что актеры окончательно решили развестись.

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