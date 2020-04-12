Известного актера Павла Прилучного обвинили в алкоголизме и насилии

«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии нас выгоняет из дома», — написала экс-супруга Прилучного.