К дню рождения Бузовой: лучшие снимки «королевы хайпа»

20 январе телеведущей и певице Ольге Бузовой исполнилось 33 года. Ее вокальные данные (да и другие таланта) многие считают спорными, а высказывания сразу становятся мемами. Но все это Бузова обращает себе на пользу — не зря ее прозвали «королевой хайпа». В день рождения певицы предлагаем посмотреть подборку ее снимков за последние 15 лет — именно столько Бузова находится на наших телеэкранах.