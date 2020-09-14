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К незнакомому жениху в США решила уехать звезда 90-х

Звезда 90-х российская певица Ольга Зарубина решила переехать в США к будущему мужу, пишет StarHit.

Микрофон.
Микрофон.
СС0

62-летняя исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» рассказала, что познакомилась с женихом в соцсетях, но никогда не общалась с ним вживую. Имя избранника она не назвала, указав лишь, что «он тоже артист» и трепетно к ней относится.

Певица трижды выходила замуж. И с осторожностью высказалась о возможном замужестве, пишет Lenta.ru.

«Во-первых, я должна буду иметь личное пространство. И второй критерий, наиболее важный для меня — доброта. Потому что злых людей я в своей жизни повидала много, мне хватило», — пояснила она.

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