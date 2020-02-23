Как известный музыкант проходил службу в армии на Алтае, сидел на «губе» и стал мужчиной

Откосить от армии и в мыслях не было
Срочную службу Буйнов отбывал в Алейске — в ракетных войсках стратегического назначения.
Давненько это было: в 1970—1972 годах. Парню было 20, он уже вовсю пел и гастролировал вместе с Александром Градским и ансамблем «Скоморохи». А тут повестка. Градский, нынешний наставник «Голоса», даже предлагал заплатить 500 рублей за справку, что, дескать, к военной службе он не пригоден.
Но Буйнов не хотел и думать о том, чтобы откосить от армии. Во-первых, отец его был военным летчиком, войну прошел — сыну было бы стыдно не служить. Во-вторых, тогда считалось: если не служил, значит, больной, и девушки на таких косо смотрели, рассказывал он.
Первую любовь нашел под Алейском
В армии Буйнов и встретил свою первую любовь во всех смыслах этого слова. Звали-то ее Люба. Было это так.
Вместе с сослуживцами он организовал концерт в деревне по соседству с военной частью — в 10 километрах. Туда и пришла зеленоглазая красавица-брюнетка Люба.
Между молодыми людьми (а девушка только окончила школу) проскочила искра, из которой вскоре разгорелась настоящая страсть. Буйнов впоследствии признался: именно с ней он лишился девственности. (Не зря ж говорят: армия делает из юноши мужчину. Или мы чего-то не понимаем?).
С Любой музыкант и зарегистрировал первый свой бра. Дело было в местном сельсовете в первый же год его службы.
Провел на гауптвахте почти четверть срока
Буйнов рассказывал, что постоянно убегал в самоволку к любимой. И его часто наказывали. Даже сажали в камеру, на пол которой наливали воду, чтобы не спал.
Днем он и вправду все время хотел спать. Как только объявлялась команда «вольно, разойтись!», клал пилотку на первый попавшийся кирпич, ложился и вырубался. Из-за побегов Буйнов почти четверть службы в армии провел на губе — 170 суток!
Выловили как нарушителя под Новый год
Видимо, в военной части Буйнов быстро заслужил репутацию бегунка. Судя по воспоминаниям музыканта, за ним следили.
«У нас любовь, кровь бурлит, а увольнительную редко дают. Однажды под Новый год удалось сбежать из части. Я специально нарядился: шапка, начищенные сапоги, под гимнастерку одел красную водолазку. Чтобы меня не заметили, пошел не по дороге, а через поле. И вот иду к своей любимой, вокруг горы, температура -30 — романтика.
Только подошел, как сразу три коменданта ко мне подходят. Ну что делать, обнялся на крыльце с женой и пошел сдаваться. Оказалось, что они увидели меня еще в поле и сразу же коротким путем поехали в деревню, где жила Люба. В итоге Новый год я встретил в камере с такими же нарушителями, как и я», — рассказывал он в интервью «Вечерней Москве» (цитируем по Rambler.ru).
«Дедовщины в Советской армии нет»
Буйнов говорил, что сослуживцы — выходцы из Западной Украины — отыгрывались на нем, «москале», как могли. Хотя, по большому счету, все было не так уж и травматично. Однажды, например, они забрали из его тарелки мясо и отдали собаке.
«Мне пришлось есть только кашу. Этот случай я описал в рассказе, художественно приукрасив. И вскоре об этом узнал наш замполит, который доложил руководству» , — приводят его слова «Аргументы и Факты».
Начальство вызвало его на допрос и дало понять, что подобных случаев в Советской армии быть не может.
«Все время хотелось есть»
Но, вообще, о службе в армии Буйнов вспоминает очень тепло. Что бы там ни было — все пошло на пользу.
Правда, в армии ему «всегда хотелось жрать» (так он рассказывал). И вот с тех пор сгущенка, которую присылала мама, до сих кажется ему лучшим десертом на свете.
А еще с армейских времен музыкант сохранил привычку носить портянки: когда идет в лес на охоту, наматывает их на ноги и надевает военную обувь. Буйнов называет это «портяночной ностальгией».
Судьба любви и Любови
Когда Буйнов вернулся в Москву, его алтайский брак распался. Жену-провинциалку не приняли родители, она вернулась в деревню в надежде, что он вывезет ее, как только обустроится.
Но он быстро нашел себе новую жену. А Люба трагически погибла много лет спустя. Но это уже совсем другая история, не армейская.