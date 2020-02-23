Как известный музыкант проходил службу в армии на Алтае, сидел на «губе» и стал мужчиной

Известный российский певец, актер, музыкант, «пустой бамбук» (как он сам поет о себе) Александр Буйнов службу в армии прошел в Алтайском крае — в Алейске. Об армейских временах шоумен отзывается очень тепло, хотя инцидентов там было — мало не покажется. И до сих пор, когда ходит на охоту, наматывает на ноги портянки. «Портяночная ностальгия» — не без самоиронии говорит он об этой привычке.

Откосить от армии и в мыслях не было

Срочную службу Буйнов отбывал в Алейске — в ракетных войсках стратегического назначения.

Давненько это было: в 1970—1972 годах. Парню было 20, он уже вовсю пел и гастролировал вместе с Александром Градским и ансамблем «Скоморохи». А тут повестка. Градский, нынешний наставник «Голоса», даже предлагал заплатить 500 рублей за справку, что, дескать, к военной службе он не пригоден.

Но Буйнов не хотел и думать о том, чтобы откосить от армии. Во-первых, отец его был военным летчиком, войну прошел — сыну было бы стыдно не служить. Во-вторых, тогда считалось: если не служил, значит, больной, и девушки на таких косо смотрели, рассказывал он.

Александр Буйнов с Александром Градским. @buinovofficial

Первую любовь нашел под Алейском

В армии Буйнов и встретил свою первую любовь во всех смыслах этого слова. Звали-то ее Люба. Было это так.

Вместе с сослуживцами он организовал концерт в деревне по соседству с военной частью — в 10 километрах. Туда и пришла зеленоглазая красавица-брюнетка Люба.

Между молодыми людьми (а девушка только окончила школу) проскочила искра, из которой вскоре разгорелась настоящая страсть. Буйнов впоследствии признался: именно с ней он лишился девственности. (Не зря ж говорят: армия делает из юноши мужчину. Или мы чего-то не понимаем?).

С Любой музыкант и зарегистрировал первый свой бра. Дело было в местном сельсовете в первый же год его службы.

Александр Буйнов. открытые источники

Провел на гауптвахте почти четверть срока

Буйнов рассказывал, что постоянно убегал в самоволку к любимой. И его часто наказывали. Даже сажали в камеру, на пол которой наливали воду, чтобы не спал.

Днем он и вправду все время хотел спать. Как только объявлялась команда «вольно, разойтись!», клал пилотку на первый попавшийся кирпич, ложился и вырубался. Из-за побегов Буйнов почти четверть службы в армии провел на губе — 170 суток!

Выловили как нарушителя под Новый год

Видимо, в военной части Буйнов быстро заслужил репутацию бегунка. Судя по воспоминаниям музыканта, за ним следили.

«У ­нас любовь, кровь­ бу­рлит, а увольнител­ьн­ую редко дают. Однажды под Новый год удалось сбежать из части. Я специально нарядился: шапка, начищенные сапоги, под гимнастерку одел красную водолазку. Чтобы меня не заметили, пошел не по дороге, а через поле. И вот иду к своей любимой, вокруг горы, температура -30 — романтика. Только подошел, как сразу три коменданта ко мне подходят. Ну что делать, обнялся на крыльце с женой и пошел сдаваться. Оказалось, что они увидели меня еще в поле и сразу же коротким путем поехали в деревню, где жила Люба. В итоге Новый год я встретил в камере с такими же нарушителями, как и я», — рассказывал он в интервью «Вечерней Москве» (цитируем по Rambler.ru).

Александр Буйнов. @buinovofficial

«Дедовщины в Советской армии нет»

Буйнов говорил, что сослуживцы — выходцы из Западной Украины — отыгрывались на нем, «москале», как могли. Хотя, по большому счету, все было не так уж и травматично. Однажды, например, они забрали из его тарелки мясо и отдали собаке.

«Мне пришлось есть только кашу. Этот случай я описал в рассказе, художественно приукрасив. И вскоре об этом узнал наш замполит, который доложил руководству» , — приводят его слова «Аргументы и Факты».

Начальство вызвало его на допрос и дало понять, что подобных случаев в Советской армии быть не может.

День РВСН в ЗАТО Сибирский. 17 декабря 2013 года. Олег Богданов

«Все время хотелось есть»

Но, вообще, о службе в армии Буйнов вспоминает очень тепло. Что бы там ни было — все пошло на пользу.

Правда, в армии ему «всегда хотелось жрать» (так он рассказывал). И вот с тех пор сгущенка, которую присылала мама, до сих кажется ему лучшим десертом на свете.

А еще с армейских времен музыкант сохранил привычку носить портянки: когда идет в лес на охоту, наматывает их на ноги и надевает военную обувь. Буйнов называет это «портяночной ностальгией».

Судьба любви и Любови

Когда Буйнов вернулся в Москву, его алтайский брак распался. Жену-провинциалку не приняли родители, она вернулась в деревню в надежде, что он вывезет ее, как только обустроится.

Но он быстро нашел себе новую жену. А Люба трагически погибла много лет спустя. Но это уже совсем другая история, не армейская.