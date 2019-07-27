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Как в бульоне. На Яровом побили рекорд по лежанию звездочкой в воде

На Яровом состоялось традиционное шоу: гости пляжа установили очередной рекорд по лежанию звездочкой в воде. организаторы не сообщают, сколько людей участвовало в мероприятии. Однако известно, что их было больше 2 тыс. человек.

Яровое.
Яровое.
Сергей Тепляков.

Гости Ярового поделились своими впечатлениями.

Лежать звездочкой отправились сотни людей.

Те, кто побывал на Яровом впервые, узнал много нового о российских пляжах. Здесь купаются даже в +18, когда большинству хочется одеться потеплее.

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