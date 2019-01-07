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Какой праздник отмечали 7 января в Российской империи

До 1917 года 7 января (25 декабря по старому стилю) в Российской империи отмечали как День победы в Отечественной войне 1812 года. Таков был указ императора Александра I. В ХХI веке эту дату практически забыли, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Картина "Бородинское сражение". Надпись под изображением в центре: «26 Августа — 1812. Рисовано во время самого сражения».
Картина "Бородинское сражение". Надпись под изображением в центре: «26 Августа — 1812. Рисовано во время самого сражения».
Художник А. И. Дмитриев-Мамонов. Всероссийский музей А.С. Пушкина.

В этот день «предписывалось особое благодарственное молебствие с коленопреклонением при чтении установленной молитвы и весь день «быть колокольному звону», — рассказывает Александр Волков.

До революции 1917 года указ строго соблюдался, а затем его отменила новая власть. «Лишь в отдельных храмах по инициативе священников служились установленные молебны», — говорит священник.

При Ленине и особенно при Сталине на уровне государственной пропаганды полководцев Отечественной войны почитали, но День победы не праздновали. В современной России на законодательном уровне эта дата тоже не отмечена в календаре национальных праздников.

В московском храме Христа Спасителя, который изначально был построен в память о победе в войне 1812 года, молебны в память о воинах тех сражений проводятся и в наше время.

Официальная дата окончания войны по григорианскому (современному) календарю— 26 декабря.

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