Какой праздник отмечали 7 января в Российской империи

До 1917 года 7 января (25 декабря по старому стилю) в Российской империи отмечали как День победы в Отечественной войне 1812 года. Таков был указ императора Александра I. В ХХI веке эту дату практически забыли, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.