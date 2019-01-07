Какой праздник отмечали 7 января в Российской империи

В этот день «предписывалось особое благодарственное молебствие с коленопреклонением при чтении установленной молитвы и весь день «быть колокольному звону», — рассказывает Александр Волков.
До революции 1917 года указ строго соблюдался, а затем его отменила новая власть. «Лишь в отдельных храмах по инициативе священников служились установленные молебны», — говорит священник.
При Ленине и особенно при Сталине на уровне государственной пропаганды полководцев Отечественной войны почитали, но День победы не праздновали. В современной России на законодательном уровне эта дата тоже не отмечена в календаре национальных праздников.
В московском храме Христа Спасителя, который изначально был построен в память о победе в войне 1812 года, молебны в память о воинах тех сражений проводятся и в наше время.
Официальная дата окончания войны по григорианскому (современному) календарю— 26 декабря.