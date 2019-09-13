Катафалк, карета, смена координат, ГИБДД, пятница 13-е: как Собчак вышла замуж

В пятницу, 13-го, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились. Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Пара приехала на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Свадебное торжество должно было состояться в Петровском пассаже. Но после того, как стилизованные открытки опубликовали в телеграм-каналах, пара перенесла празднование за МКАД.

Ксения Собчак выбрала четыре платья.

По данным СМИ, праздник обойдется молодоженам как минимум в 26 млн рублей, пишет polit.ru.

Также сообщалось, что среди приглашенных на свадьбу будут Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, певица Земфира, Игорь Верник и дизайнер Ульяна Сергиенко.

Венчание

После торжественной церемонии регистрации брака молодожены отправились на венчание в храм Большое Вознесение на Большой Никитской улице. На обряд пара прибыла не менее эффектно — в шикарной карете, пишет mail.ru.

На церемонии присутствовали только самые близкие родственники и друзья, в том числе ведущий Андрей Малахов, редактор Светлана Бондарчук и другие.

Привет от ГИБДД

Между тем ГИБДД Москвы обратила внимание на свадебный катафалк телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера, худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Новобрачные ехали по Москве с незакрытым багажником. Кроме того, они не были пристегнуты. В ГИБДД заявили, что изучат видео, сделанные очевидцами, пишет Lenta.ru.

О браках

Для обоих молодоженов этот брак станет вторым: Ксения Собчак была замужем за Максимом Виторганом и воспитывает двухлетнего сына Платона, а Константин Богомолов был женат на Дарье Мороз, есть девятилетняя дочь Анна.