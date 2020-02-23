Адвокат, журналистка и телеведущая Катя Гордон раскритиковала планы певицы Валерии и ее мужа-продюсера Пригожина создать свою партию. Со своей стороны Пригожин завал Катю жабой. Ранее лепту в эту высокую политическую дискуссию внес исполнитель Сергей Шнуров, который собрался в «Партию Роста» да чуть ли не на первое место в списке. Он тоже решил немного пнуть многодетную мать Валерию с супругом (конечно, интеллектуально, не физически).

Поход звезд шоу-бизнеса в политику начал, видим, сам неоднозначный Сергей Шнуров. Возможно, его вдохновил успех с красноярским смогом: стоило ему написать об этом стихотворение, как воздух в Красноярске необъяснимо стал чище. А может быть, воодушевили кремлевские конструкторы, которые думают, как бы оживить скучную (аж скулы сводит) политическую повестку дня.

Повестка и оживилась. Только матерщинник Шнуров заявил, что пойдет в партию к Борису Титову («Партия Роста») и интересующиеся товарищи стали рассуждать, что он, видимо, рвется на первое место в списке, так как шансы пройти в Госдуму есть только у кандидата № 1 от этой партии…

Как появилась новость со стороны семейной пары, которая, казалось бы, от политики далека как Нептун от Земли.

О создании партии «Сильные женщины» и выдвижении певицы Валерии в депутаты Госдумы заявил ее родной муж Иосиф Пригожин. Специалист по продвижению все же. По каким причинам на планы певицы наехала Катя Гордон, непонятно — может, красотка-адвокат решила просто обратить на себя внимание.

Иосиф по утру придумал партию Для русских женщин, ну, а как иначе… Вставай, Валерия! Довольно бабьей грусти! — написала Катя в Instagram что-то вроде стиха.

Поиронизировав в свое удовольствие, Катя заявила, что дескать Валерия неспособна объединить россиян, она ж не вызывает сильных эмоций. Образ Валерии — образ этакой хорошистки, лишенной смелости и гениальности.

В общем, сильно было сказано. В ответ Иосиф Пригожин обозвал ее жабой.

«Вот он — уровень политической дискуссии. Представляю себе такой спор в Думе… Из-под подола сильной Валерии всегда выскочит оплот порядочности и чистоты, вовсе не похожий на жабу, Пригожин. А если серьезно: не Валерии, которая не в состоянии сама постоять за себя, а именно Пригожину стоит возглавить партию „Сильных женщин“. Все встало на места», — заявила Катя.

Ходят слухи, что может появиться «Партия Ивана Урганта»… В этом случае обычно говорят: запасайтесь попкорном, господа, будет весело.