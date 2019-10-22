«Казачка Надя» сходила к стилисту и сразила всех свои образом

Российская фолк-певица Надежда Бабкина опубликовала фото после посещения салона красоты и привела подписчиков в недоумение.

Большинство поклонников не узнало 69-летнюю артистку.

Фолловеры отметили, что певица выглядит помолодевшей и вовсе не похожей на себя. Комментаторы предположили, что причина преображения Бабкиной — вовсе не поход к стилисту, а обращение к пластическому хирургу, пишет mail.ru.

Многие подчеркнули, что на фото много фотошопа.

«Как крестьянка, но поет хорошо. Все смыть с лица — доярка и доярка», «Это не Бабкина. Кукла резиновая», «Пластика на лицо», «Как силиконовый пенек», — возмутились пользователи сети.

Преданные поклонники, впрочем, оценили образ Надежды и сравнили ее с юной девушкой.