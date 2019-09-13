Называется ролик «Кэшбэк — на всё, и на это, и на то». Голос у девушки, которая исполняет композицию — мелодичный. Исполнительница «красуется» в том числе в серебряном платье.

И некоторые «узнали» в рекламе экс-солистку группы «Серебро» — Ольгу Серябкину. Ошиблись.

Короткий (всего 22 секунды) и яркий ролик привлек внимание телезрителей.

Поет в рекламе Айгель Гайсина — поэтесса из Набережных Челнов, солистка дуэта «Аигел». Ей 32 года. Победитель Jager Music Awards в номинации «видео года» за клип «Татарин».

Так проходили съемки ролика.

В уже «вирусной» рекламе снялась Мария Дмитриева (в соцсети девушку можно найти под псевдонимом marydme) — 20-летняя девушка родилась в Калуге, сейчас живет в Греции.

Маша уже может похвастаться успешными съемками в качестве модели в именитых журналах и показах мод.

В 2018 году она вошла в TOП лучших моделей международного конкурса красоты Miss Europe Continental, пишет cashback-karta.ru.

«Это первая реклама, которую я специально искал посмотреть, классная!», «Когда идёт по телевизору выделяется среди других роликов», «Реклама просто шикарная)), мини клип, аж заедает в голове, приятная девушка», «Мне понравилось, но карту не возьму», «На самом деле, ваше подсознание молча съело сексуальный контекст — движения, передёргивания руками, именно поэтому вам всем нравится эта реклама. Хорошая работа», «Запишите трек», — пишут комментаторы.

Лучшая песня Тимати

«Тантум Верде Форте» — реклама средства от боли в горле в исполнении рэпера Тимати. Рекламное видео стало вирусным, а песню в шутку (или серьезно) называют лучшим треком Тимати.

Он часто ее исполнял вместе с многотысячной публикой на стадионах.

<Не на правах рекламы>.

Кэшбэк (cashback) — возможность, которая позволяет вернуть часть потраченных денежных средств. Процент возврата зависит от условий банка.