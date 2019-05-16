Кэти Топурия сразила поклонников образом 13-летнего подростка

Российская певица Кети Топурия показала фото, на котором позирует в casual-наряде и с макияжем, который подчеркнул ее внешний вид.

Комментаторы обратили внимание на то, как молодо выглядит артистка, и сравнили ее с юной девушкой.

«Тебе 13 лет?», «Кети, какая ты прелесть, ну посмотришь — 20 лет тебе, так хорошо выглядишь», «Может вы молодильные яблоки вкушаете?», «Вы такая свежая и юная», «Спишь в морозильнике?», — поражается публика.

Но некоторые подписчики снимок не оценили, посчитав, что он отретуширован: «Кети, вы и так прекрасны… зачем так фильтровать фото?», «Фото прям плоское», пишет mail.ru.

Ранее Кети обвинили в том, что она увеличила губы при помощи филлеров и переборщила. Также в сети обсуждали фигуру Кети Топурии в пляжном наряде.