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Кети Топурия сразила публику платьем с экстремальными разрезами

В Сочи проходит международный музыкальный конкурс «Новая волна». Каждый день артисты демонстрируют публике и коллегам новые наряды.

Кети Топурия
Кети Топурия
instagram.com/keti_one_official

Солистка группы «А'Studio» в третий день конкурса надела платье цвета бургунди с экстремальными разрезами до талии и необычным декоративным элементом в области плеча. Наряд Кети — от от собственного бренда KETIONE.

Певица дополнила свой образ стильными украшениями — серьгами, красным браслетом и крупным кольцом с камнем Авантюрин.

«Шикарная», «Красотка», «Очень смешно», — пишут комментаторы под фото артистки.

К комментариям подписчиков присоединились и звездные друзья Топурии. Больше всех ее образ впечатлил Сергея Лазарева: «Это капец! Ты обалденная», пишет cosmo.ru.

Недавно Кети Топурия впервые за долгое время поделилась фото в стильном белом купальнике. Ранее дочь шоумена Ивана Урганта перепутали с Кети Топурия. Недавно певица сразила поклонников образом 13-летнего подростка.

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