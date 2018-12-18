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Киркоров пришел к Пугачевой в короне

Филипп Киркоров пришел на премьеру последних «Ёлок» в короне, надетой на бейсболку, и мехах. Видео с этим луком певца опубликовал вначале Максим Галкин, а потом перепостил в Instagram сам «поп-король», пишут dni24.com.

Филипп Киркоров в Барнауле.
Филипп Киркоров в Барнауле.
instagram.com/fkirkorov

Подписчики звезды оценили этот наряд, в котором Киркоров пришел в дом к Галкину и его жене Пугачевой, очень вычурным и неуместным. Сочетание бейсболки и сверкающей короны, джинсовой куртки с ярким принтом и разноцветных «мехов» вызвало противоречивые ассоциации.

Сам же Киркоров написал, что «В этом доме меня всегда поймут». Увидевший певца Максим Галкин спросил, откуда Филипп появился «такой красивый». Тот в ответ рассказал, что подобного образа требовал дресс-код, означенный в приглашении на премьеру фильма.

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