Киркоров пришел к Пугачевой в короне

Подписчики звезды оценили этот наряд, в котором Киркоров пришел в дом к Галкину и его жене Пугачевой, очень вычурным и неуместным. Сочетание бейсболки и сверкающей короны, джинсовой куртки с ярким принтом и разноцветных «мехов» вызвало противоречивые ассоциации.
Сам же Киркоров написал, что «В этом доме меня всегда поймут». Увидевший певца Максим Галкин спросил, откуда Филипп появился «такой красивый». Тот в ответ рассказал, что подобного образа требовал дресс-код, означенный в приглашении на премьеру фильма.