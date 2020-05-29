Киркоров показал джинсы по цене квартиры в Барнауле

«Сейчас бы я такие не купил. Я теперь в связи с кризисом такие дорогие больше не куплю. Даже в половину цены вряд ли куплю», — отметил певец.
Также Киркоров показал «балахончик от Дольче» из клипа «Романы», который стоит более 21 млн рублей. Он расшит библейскими фресками.
«Ну быть может, я поэтому так надолго и задержался на сцене. Больше 30 лет пою. И все вкладываю в шоу, в свой образ. Чтобы вас удивить», -объяснил Киркоров.
Предметы роскошного гардероба он выставил на продажу, чтобы помочь пенсионерам, оказавшимся в тяжелом положении.