Киселев, Басков и Лепс выплатят 1 миллион каждому, кто выведет из строя украинский танк

На ПМЭФ артисты высказали намерения помочь российским бойцам материально. А именно, выплатить 1 млн рублей, тому, кто выведет из строя танк ВСУ.

14 июня прошла вечеринка «Русской медиагруппы» в честь первого ПМЭФ. Худрук рок-группы «Земляне» - Владимир Киселев выступил с инициативой выплачивать по 1 млн рублей каждому российскому военному, который выведет из строя танк ВСУ.

Его идею тут же поддержали Григорий Лепс и Николай Басков.

«Главное заявление от всех присутствующих здесь заключается в том, что мы, победители премии RU.TV, свой денежный эквивалент, в размере миллиона каждый, передаем нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения», - заявил Киселев.

Николай Басков на Алтае. https://www.instagram.com/nikolaibaskov/

Кроме этого Николай Басков подчеркнул, что он и Лепс одни из первых людей, которые внесут денежный вклад от себя лично. Николай также надеется, что большое количество коллег к ним присоединится.

Ранее и Григорий Лепс, и Николай Басков посещали Донбасс с гуманитарной помощью.

Григорий Викторович отмечал, что не считает это героическим поступком. Для него это просто необходимо видеться с людьми, которые нуждаются в поддержке. Артист даже признавался, что готов служить Отечеству на передовой, но его не пустили.