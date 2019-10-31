Комики показали пародию на Соловьева, но ему не смешно

В шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ посмеялись над журналистом Владимиром Соловьевым. Его образ обыграли в пародии на передачу «Прямой эфир».

В центре пародии оказалось отношение Соловьева к США, пишет gazeta.ru. Азамат Мусагалиев, исполняющий роль ведущего, заявил что «Владмитрий Кисоловьев» лучше всех в стране дает понять, что в России всегда все хорошо, а если плохо, то в этом виноваты американцы.

В пародии Соловьева представляют как человека, который говорит только правду и «заставляет поверить всю Россию, что в ямах на дорогах виноваты иномарки».

«А кто еще виноват? Вы видели, чтобы их иномарки дома делали ямы на дорогах?» — заявил прототип известного журналиста.

Настоящий Соловьев уже написал об этом в Twitter. Свой пост он сопроводил скриншотом новости, где говорится, что Мусагалиев посмеялся над своим «коллегой с Первого канала — шоуменом Владимиром Соловьевым».

В самом шоу действительно упоминался Первый канал, но Мусагалиев называл «Кисоловьева» лучшим ведущим канала, «следующего после Первого канала», то есть «России 1».

Вероятно, прототип не так понял или не расслышал это выражение.