Комментаторы обрушились на Алину Загитову из-за фото в купальнике

«Море, солнце, красота» — подписала фото Алина.
Сначала поклонники фигуристки стали восторгаться спортсменкой: «Наша любимая девочка! Чемпионка наших сердец!», «Желаю чтобы отдых шел тебе на пользу… Все мы тебя узнали после твоих прекрасных выступлений, так пусть твои ножки крепчают, а с ними и дух. Пусть тебе не будет равных!», «Алина в свои 16 лет собрала большой шлем и это история, их всего две таких за всю историю фигурного катания».
Нашлись те, кому и не понравилось фото знаменитой спортсменки. Они едко прошлись по фигуре 16-летней девушки.
Пользователи сети обрушились на спортсменку и из-за священного месяца Рамадан <Алина родом из Татарстана>. Дело в том, что по мусульманским обычаям, в это время, говоря простым языком, девушкам нельзя «оголяться».
«Мусульмане вообще не должны фото девушек разглядывать», «Может ей шубу надо было сверху надеть?», «Вообще-то Алина светский человек», — ответили на критику поклонники фигуристки.
Позднее сама фигуристка разместила в своем аккаунте новые фото с ироничной подписью: «По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис в ленту. Спасибо вам за добрые слова».