Комментаторы обрушились на Алину Загитову из-за фото в купальнике

Действующая чемпионка мира и олимпийская чемпионка Игр-2018 по фигурному катанию Алина Загитова разместила на своей странице в Instagram фото с отдыха. Снимок вызвал бурю эмоций и комментариев — более 1600.

«Море, солнце, красота» — подписала фото Алина.

Сначала поклонники фигуристки стали восторгаться спортсменкой: «Наша любимая девочка! Чемпионка наших сердец!», «Желаю чтобы отдых шел тебе на пользу… Все мы тебя узнали после твоих прекрасных выступлений, так пусть твои ножки крепчают, а с ними и дух. Пусть тебе не будет равных!», «Алина в свои 16 лет собрала большой шлем и это история, их всего две таких за всю историю фигурного катания».

Нашлись те, кому и не понравилось фото знаменитой спортсменки. Они едко прошлись по фигуре 16-летней девушки.

Пользователи сети обрушились на спортсменку и из-за священного месяца Рамадан <Алина родом из Татарстана>. Дело в том, что по мусульманским обычаям, в это время, говоря простым языком, девушкам нельзя «оголяться».

«Мусульмане вообще не должны фото девушек разглядывать», «Может ей шубу надо было сверху надеть?», «Вообще-то Алина светский человек», — ответили на критику поклонники фигуристки.

Позднее сама фигуристка разместила в своем аккаунте новые фото с ироничной подписью: «По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис в ленту. Спасибо вам за добрые слова».