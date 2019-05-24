Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Комментаторы обрушились на Полину Гагарину за подражание стилю уругвайской певицы

Российская певица Полина Гагарина анонсировала выход нового альбома под названием «Ангелы в танце».

Полина Гагарина дала концерт в Барнауле.
Полина Гагарина дала концерт в Барнауле.
Анна Зайкова

На обложке пластинки Гагарина позирует топлес. За спиной павицы — крыло ангела.

Увидев фото, подписчики заявили, что снимок очень напоминает обложку альбома Turmalina Наталии Орейро (2002 год).

«Все новое хорошо забытое старое?», «Видимо, Полина сама фанатка Наталии Орейро», «Картинка уж очень напоминает обложку старенького альбома Наталии Орейро Turmalina. Плагиатик», «Скопировала образ Орейро», «Фотка классная, напоминает гоблина из «Властелина колец», «Муж фотограф крадет идеи для фото — это начало конца», — пишут комментаторы.

Муж Полины, фотограф Дмитрий Исхаков эмоционально ответил на обвинения в плагиате, написав в подписи к фото Полины: «Уф! Очень горжусь новой обложкой, которую мы замутили любимой Полине. P.S. Пожалуйста, с Орейро просьба не беспокоить», пишет mail.ru.

Ранее Полина Гагарина опубликовала фото в ультракоротком платье в бельевом стиле. Тогда поклонники отметили, что певица выглядит просто роскошно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость