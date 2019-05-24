Комментаторы обрушились на Полину Гагарину за подражание стилю уругвайской певицы

На обложке пластинки Гагарина позирует топлес. За спиной павицы — крыло ангела.
Увидев фото, подписчики заявили, что снимок очень напоминает обложку альбома Turmalina Наталии Орейро (2002 год).
«Все новое хорошо забытое старое?», «Видимо, Полина сама фанатка Наталии Орейро», «Картинка уж очень напоминает обложку старенького альбома Наталии Орейро Turmalina. Плагиатик», «Скопировала образ Орейро», «Фотка классная, напоминает гоблина из «Властелина колец», «Муж фотограф крадет идеи для фото — это начало конца», — пишут комментаторы.
Муж Полины, фотограф Дмитрий Исхаков эмоционально ответил на обвинения в плагиате, написав в подписи к фото Полины: «Уф! Очень горжусь новой обложкой, которую мы замутили любимой Полине. P.S. Пожалуйста, с Орейро просьба не беспокоить», пишет mail.ru.
Ранее Полина Гагарина опубликовала фото в ультракоротком платье в бельевом стиле. Тогда поклонники отметили, что певица выглядит просто роскошно.