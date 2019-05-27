Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Комментаторы в растерянности: Волочкова кардинально сменила имидж

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото, которое восхитило многих ее подписчиков.

Растяжка Анастасии Волочковой.
Растяжка Анастасии Волочковой.
instagram.com/volochkova_art

«Когда элегантно и женственно. Если бы так всегда», «Восхитительная Анастасия. Прекрасное фото», «Очень красивое фото!», «Очень нежный и красивый образ», — пишут комментаторы.

Но некоторым показалось, что балерина выглядит неузнаваемой из-за фотошопа: «Это что за чудеса фотошопа», «Ставить лайк хорошему фотошопу?», пишет mail.ru.

Анастасия Волочкова известна своим пристрастием к публикации фото своего фирменного шпагата. Не так давно балерина раскрыла тайну о его длине — два метра и двадцать сантиметров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость