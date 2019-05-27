Комментаторы в растерянности: Волочкова кардинально сменила имидж

«Когда элегантно и женственно. Если бы так всегда», «Восхитительная Анастасия. Прекрасное фото», «Очень красивое фото!», «Очень нежный и красивый образ», — пишут комментаторы.
Но некоторым показалось, что балерина выглядит неузнаваемой из-за фотошопа: «Это что за чудеса фотошопа», «Ставить лайк хорошему фотошопу?», пишет mail.ru.
Анастасия Волочкова известна своим пристрастием к публикации фото своего фирменного шпагата. Не так давно балерина раскрыла тайну о его длине — два метра и двадцать сантиметров.