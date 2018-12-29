Комментаторы высмеяли Яну Рудковскую за «жонглирование понтами»

Продюсер Яна Рудковская опубликовала домашнее фото на фоне украшенной новогодней елки. И намекнула, что предпочитает люксовые бренды буквально во всем: на снимке она позирует в пижаме Louis Vuitton, а елочные игрушки достает из сундуков от той же модной марки.