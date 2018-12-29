Комментаторы высмеяли Яну Рудковскую за «жонглирование понтами»

Комментаторы обратили внимание, прежде всего, на обильно украшенную шарами елку.
Многим показалось, что дерево вот-вот рухнет, а саму Яну высмеяли за нарочитую демонстрацию богатства.
«Бедная елка…», «Излишество во всем», «Какая-то куча, а не елка», «Уже опустила уши ваша елка, до Нового года засохнет совсем», «С игрушками перебор, конечно», «Наша любимая Яночка жонглирует понтами! Не судите ее строго», «У богатых свои причуды», — обсуждают в комментариях продюсера.
При этом самые преданные фанаты назвали Рудковскую очень стильной, ее новогоднее дерево — шикарным, пишет mail.ru.