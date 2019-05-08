Красавицу Оксану Федорову уличили в злоупотреблении ботоксом

Комментаторы также предположили, что топ-модель прибегла к услугам пластического хирурга.

«Ботокс и деланые брови? Вы и без этого всего прекрасны были», «Зачем себя портить уколами», «Что натворила со своим лицом? Такая была природная красота. Оксана, остановись!», «Боже, что с ее губами?», «Тоже накололась», «Какой кошмарный нос. Губа верхняя страшная», — пишут «диванные косметологи».