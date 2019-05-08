Красавицу Оксану Федорову уличили в злоупотреблении ботоксом

Комментаторы также предположили, что топ-модель прибегла к услугам пластического хирурга.
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«Ботокс и деланые брови? Вы и без этого всего прекрасны были», «Зачем себя портить уколами», «Что натворила со своим лицом? Такая была природная красота. Оксана, остановись!», «Боже, что с ее губами?», «Тоже накололась», «Какой кошмарный нос. Губа верхняя страшная», — пишут «диванные косметологи».
Правда, некоторые предположили, что снимок получился таким неестественным не из-за уколов ботокса, а из-за злоупотребления фотошопом, пишет mail.ru.
Это не единичный случай, когда 41-летнюю обладательницу титула «Мисс Вселенная-2002» уличают в злоупотреблении «пластикой».