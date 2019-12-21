Красотка Асмус раскрыла код к бесплатному просмотру фильма со своей порносценой

Очаровательная актриса Кристина Асмус сообщила в своем Instagram код к бесплатному доступу к режиссерской версии фильма «Текст», в котором сама она снялась в откровенной сцене. Фильм много обсуждали, и в первую очередь потому, что у Кристины есть муж — шоумен Гарик Харламов, а в постельной сцене она снялась с актером Иваном Янковским.

Ироничная Кристина написала с своем блоге: это то, чего вы так долго ждали! Режиссёрская версия фильма «Текст» уже доступна на видеосервисе Start.

А для всех моих подписчиков (особенно для любимых хейтеров, троллей и гоблинов) у меня есть подарок — промокод ASMUS, который дает пользователю бесплатный доступ (!) в течение двух недель ко всем фильмам и сериалам видеосервиса, в том числе и к главному эксклюзиву — самому громкому российскому фильму года «Текст», — написала актриса.

Дальше она рассказывает, как это код активировать — ну, это уж ищите сами.

Фильм «Текст» вышел на экраны 14 октября, в нем снялись 31-летняя Кристина Асмус и 28-летний Иван Янковский. Кристина призналась, что впервые обнажилась на экране и снялась в эротической сцене.

Актеры настолько убедительно сыграли любовников, что зрители стали интересоваться, как все происходящее на экране воспринял муж Кристины Гарик Харламов.

В конце концов 38-летний шоумен — видимо, чтобы отвзязаться от назойливых расспросов, все растолковал.

«Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? «- написал Гарик.

Впрочем, нельзя сказать, что таким комментарием моралисты были повержены.