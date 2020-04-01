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1 апреля 2°C

Красотка Медведева станцевала под Little Big и эффектно растянулась в шпагате

Российская фигуристка Евгения Медведева, находящаяся, как и многие спортсмены на карантине, опубликовала очередной видеоролик. В нем она станцевала под песню российской группы Little Big и села на шпагат.

Евгения Медведева на шоу Ice Fantasia.
Евгения Медведева на шоу Ice Fantasia.
instagram.com/jmedvedevaj

В настоящее время Медведева из-за пандемии коронавируса находится на самоизоляции. Ранее был закрыт ледовый дворец, в котором она тренировалась в Канаде, пишет портал «Чемпионат».

После Олимпийских игр в Пхенчхане, где она завоевала серебряную медаль, Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером. Из-за вирусной вспышки ее тренировки прекратились полностью, заниматься она может только дома.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане.

По последним данным, от коронавируса скончалось более 36 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 158 тыс.

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