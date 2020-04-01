Красотка Медведева станцевала под Little Big и эффектно растянулась в шпагате

В настоящее время Медведева из-за пандемии коронавируса находится на самоизоляции. Ранее был закрыт ледовый дворец, в котором она тренировалась в Канаде, пишет портал «Чемпионат».
После Олимпийских игр в Пхенчхане, где она завоевала серебряную медаль, Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером. Из-за вирусной вспышки ее тренировки прекратились полностью, заниматься она может только дома.
???????????????? | TikTok pic.twitter.com/7rAG3mnaHT— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) March 30, 2020
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане.
По последним данным, от коронавируса скончалось более 36 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 158 тыс.