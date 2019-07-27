Кровь и ужас. Анита Цой показала ногу, травмированную на фестивале «Жара»

Певица Анита Цой травмировала ногу на фестивале «Жара», который проходит в Баку. В Instagram она подробно рассказала о происшествии и попеняла тем поклонникам, которые посчитали, что это пиар.

Травму певица получила, когда шла после красной ковровой дорожки по лестнице в туфлях на высоких каблуках. Она зацепилась большим пальцем на ноге за конструкцию. «Вы представляете, вырвала с мясом ноготь», — рассказала Цой в видео, которое начинается с кадров, запечатлевших поврежденный палец.

С фестиваля «Жара» Аниту Цой госпитализировали на скорой. Она отметила, что было «море крови» и это было ужасно. «Ногтя там вообще нет», — сказал врач на фоне записи.

Отдохнув и преобразившись, звезда записала обращение к поклонникам. Поблагодарила организаторов фестиваля и медиков. Не смотря на травму, певица не отменяет запланированные концерты, но во время выступления ей потребуется помощь: «Потому что передвигаться самостоятельно я пока не могу».

Отметим, что Анита Цой стала второй жертвой фестиваля «Жара». Накануне выступая на концерте в Баку, Ольга Бузова поскользнулась на мокрой сцене и упала, разбив ногу.