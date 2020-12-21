Ксения Бородина прошлась по «эскортным рожам», критикующих «Дом-2»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина выложила в социальной сети несколько эмоциональных сторис и жестко раскритиковала людей, которые ругают проект «Дом-2».

Бородиной сложно понять, почему некоторые бывшие участники шоу, получившие популярность, позволяют себе публично глумиться над проектом на фоне новостей о его закрытии.

Телеведущая считает, что такие «критики» должны благодарить создателей реалити.

«Какие же порой люди бывают жалкие! Вы кем были? Что бы вы из себя представляли, если б ваши эскортные рожи не показывали по телевизору?» — отметила Бородина.

Ранее телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала, пишет News.ru. С 23 до 30 декабря будут показаны «прощальные программы» участников телестройки со своими поклонниками.

Между тем в сети появились сообщения, что канал не закроет реалити-шоу. Возможно, «лобное место» переедет на другой канал.

Утренние эфиры изменят формат. Вместо ББ (Бородина против Бузовой) появится другое шоу — о звездах отечественного шоу-бизнеса и скандалах, с ними связанных. Ведущими станут Ольга Орлова и Влад Кадони.

О реалити-шоу

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей.

Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина.