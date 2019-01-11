Кто такая Яна Шевцова, которую обвинили в распространении ВИЧ на «Дом-2»

Информацию о якобы опасной болезни Яны Шевцовой распространила в соцсетях участница «Дом-2» Лера Фрост, пишет starhit.ru. По словам Леры, она попросила руководство проекта проверить «новенькую».
«…Увидя ее поведение в эфире, я поняла, что она будет спать со всеми, тем самым подвергая опасности многих участников. Насколько мне известно, ее выгнали с проекта вместе с парнем, с которым у нее была интимная связь. Видимо, информация все-таки подтвердилась», — заявила журналистам издания Лера Фрост.
Отмечается, что Яна Шевцова на «Дом-2» собиралась бороться за сердце участника Захара Саленко, который в прошлом «строил любовь» с Фрост.
Шевцова осталась в проекте и планирует подать в суд на Фрост:
«Мама моя — председатель суда. Я по образованию юрист. Потом проблем ноль, любые больницы. Даже смешно, уровень человека говорит сам о себе», — написала Яна Шевцова.
Яна Шевцова предполагает, что слух о ее болезни распустил ее экс-возлюбленный Гуф. По ее мнению, рэпер заплатил Лере Фрост, чтобы она испортила Шевцовой репутацию. Девушка не исключает, что Фрост могла приревновать бывшего и поэтому согласиться распустить слух, пишет cosmo.ru.
Издание life.ru отмечает: ранее Шевцова сообщала в социальных сетях, что её роман с рэпером длился около двух лет и она забеременела от Гуфа, но сделала аборт.