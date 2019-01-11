Кто такая Яна Шевцова, которую обвинили в распространении ВИЧ на «Дом-2»

Информацию о якобы опасной болезни Яны Шевцовой распространила в соцсетях участница «Дом-2» Лера Фрост, пишет starhit.ru. По словам Леры, она попросила руководство проекта проверить «новенькую».

«…Увидя ее поведение в эфире, я поняла, что она будет спать со всеми, тем самым подвергая опасности многих участников. Насколько мне известно, ее выгнали с проекта вместе с парнем, с которым у нее была интимная связь. Видимо, информация все-таки подтвердилась», — заявила журналистам издания Лера Фрост.