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Кто такая Яна Шевцова, которую обвинили в распространении ВИЧ на «Дом-2»

Имя 18-летней Яны Шевцовой стало известно из-за ее романа с рэпером Гуфом. Недавно девушка пришла на реалити-шоу «Дом-2», и там ее обвинили в распространении ВИЧ-инфекции.

Яна Шевцова, участница "Дом-2"
Яна Шевцова, участница "Дом-2"
www.instagram.com/yana_insla/

Информацию о якобы опасной болезни Яны Шевцовой распространила в соцсетях участница «Дом-2» Лера Фрост, пишет starhit.ru. По словам Леры, она попросила руководство проекта проверить «новенькую».

«…Увидя ее поведение в эфире, я поняла, что она будет спать со всеми, тем самым подвергая опасности многих участников. Насколько мне известно, ее выгнали с проекта вместе с парнем, с которым у нее была интимная связь. Видимо, информация все-таки подтвердилась», — заявила журналистам издания Лера Фрост.

Отмечается, что Яна Шевцова на «Дом-2» собиралась бороться за сердце участника Захара Саленко, который в прошлом «строил любовь» с Фрост.

Шевцова осталась в проекте и планирует подать в суд на Фрост:

«Мама моя — председатель суда. Я по образованию юрист. Потом проблем ноль, любые больницы. Даже смешно, уровень человека говорит сам о себе», — написала Яна Шевцова.

Яна Шевцова предполагает, что слух о ее болезни распустил ее экс-возлюбленный Гуф. По ее мнению, рэпер заплатил Лере Фрост, чтобы она испортила Шевцовой репутацию. Девушка не исключает, что Фрост могла приревновать бывшего и поэтому согласиться распустить слух, пишет cosmo.ru.

Издание life.ru отмечает: ранее Шевцова сообщала в социальных сетях, что её роман с рэпером длился около двух лет и она забеременела от Гуфа, но сделала аборт.

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