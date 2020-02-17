Кто такой Эдуард Шарлот, зачем его приглашали на «Вечернего Урганта» и причем тут реклама «Мегафона»

В начале февраля в топ интернет-запросов вышел 22-летний кудрявый певец Эдуард Шарлот. Он снялся в рекламе «Мегафона» (а раньше для этого оператора пела Катя Iowa, которая «Это не шутки, мы встретились в маршрутке»). Рассказываем, кто такой Эдуард Шарлот и чем он известен.

В октябре 2019 года Эдуард Шарлот появился в «Вечернем Урганте». Он спел песню «Щека на щеку», а Иван Ургант назвал исполнителя «новым именем» в российской музыкальной индустрии.

Певец Эдуард Шарлот — уроженец Самары, пишет uznayvse.ru. Он обрел популярность в интернете, записывая каверы на известные композиции, в частности на треки «Пошлой Молли». Затем принял участие в «Песнях» на ТНТ, правда не выиграл.

«Еще летом 22-летний Эдуард Шарлот снимал клипы на свои песни на пляжах Самары, а теперь поет вместе со Скриптонитом на многотысячном стадионе, выступает в „Вечернем Урганте“, позирует Гоше Рубчинскому и готовится к большому туру», — пишет о молодом певце instyle.ru.

Среди самых популярных песен Эдуарда Шарлота — «Щека на щеку», «Я не один», «Спать с тобой» и «В кровать тебя хочу».