23 августа
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Кто такой FRIENDLY THUG 52 NGG и почему его называют новым фрешменом

Первый свой альбом парень выпустил в 2022 году. Многие рэперы положительно отозвались о его творчестве.

FRIENDLY THUG 52 NGG
FRIENDLY THUG 52 NGG
Личный архив

Кто такой FRIENDLY THUG 52 NGG

Настоящее имя рэпера- Александр Романов. Родился он в Санкт-Петербурге. А вот точный год рождения никто не знает.

Широкую популярность парень начал набирать, когда выпустил альбом «Cruiser Aurora». В этот момент его заметил рэпер Big Baby Tape.

Совместные треки

В мае 2023 FRIENDLY THUG выпустил совместный трек с OBLADAET. Песня очень быстро разлетелась по чартам и получила виодеоклип. Для начинающего рэпера такой опыт был впервые.

FRIENDLY THUG 52 NGG и Obladaet
FRIENDLY THUG 52 NGG и Obladaet
Скриншот из клипа "Дом с привидениями"

Объединение 52

В его нике цифры 52 не взялись из неоткуда. Это объединение друзей и единомышленников, в котором состоят: Alblak 52, MyDee52, A-This, Glocki52.

Новый фрешмен 2023

FRIENDLY THUG прозвали фрешменом, так как сейчас он набирает свою популярность.

В музыке фрешменом называют того, кто в скором времени выстрелит своим треком. Среди русских музыкантов это были: Pharaoh, Face, Lizer и т.д.

На данный момент рэпер продолжает развивать свое творчество. Также в ближайшее время планирует тур по России.

Ранее altapress.ru разбирался почему Toxi$ новый феномен русского рэпа. Откуда у него фит с Глюк’oZой и популярность с нуля за пару месяцев.

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