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Кто такой Влад Бумага и за что он получил крупную награду YouTube

В начале февраля на «Вечернем Урганте» засветился Влад Бумага — популярный видеоблогер из Белоруссии. Ведущий передачи назвал гостя «любимцем всех детей на Земле» и озвучил внушительное количество подписчиков на его канале — больше 15 млн.

Влад Бумага
Влад Бумага
www.instagram.com/a4omg/

Бумага — это настоящая фамилия блогера. Он обыгрывает ее в названии youtube-канала — «А4». Сейчас у Влада Бумаги больше 15 млн подписчиков, у него есть «Бриллиантовая кнопка YouTube» — награда для каналов, достигших 10 млн подписчиков.

«На канале ты сможешь найти интересного парня, который всегда расскажет тебе что-нибудь интересное, рассмешит и просто поднимет настроение. Подписывайся и становись БУМАЖНЫМ!» — говорится в описании канала.

Канал на Ютубе Влад Бумага завел еще в 2014 году. Первую популярность ему принесли ролики про Ice Bucket Challenge и «24 часа в батутном центре».

В 2017 году на его встречу с фанатами в одном из ТЦ Минска пришло 3 тысячи человек.

Большая часть аудитории Влада Бумаги — девушки. Блогер часто выпускает обучающие ролики, в которых рассказывает, как девушке понравиться парню, пишет uchastniki.com.

Влад Бумага встречается с «коллегой по цеху» Юлией Гордуновой. Влюбленные часто публикуют фотографии друг с другом в социальных сетях.

Залогом успеха в жизни для Влада — много улыбаться, хорошо спать, крепко обниматься, заниматься спортом, проявлять внимание к близким.

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