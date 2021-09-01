Лапенко, Гармаш и Мороз. 6 отечественных знаменитостей, родившихся 1 сентября

Антон Лапенко — российский актер и комик, знаменитый по роликам на YouTube. Он окончил актерский факультет ВГИКа, известен по юмористическим криминальным драмам и правилам выживания в лесу «Сдохни или умри».
Дарья Мороз — российская актриса театра и кино, двукратный лауреат премии «Ника» и лауреат премии «Золотая маска».
Дарья родилась в Ленинграде в семье режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Ее бывший муж — режиссер Константин Богомолов.
Мороз знаменита по проектам «Холостяки», «Дикарка», «Женская логика». Дебютировала она в картине Гарика Сукачева «Кризис среднего возраста», где сыграла школьную любовь главного героя в исполнении Дмитрия Харатьяна.
Владимир Кошевой, который тоже родился 1 сентября, начал сниматься в кино еще студентом. Он сыграл в историческом сериале «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой. Самой знаменитой работой актеры стала картина «Огнеборцы» в 2003 году.
Также в числе его творческих работ сериалы «Таксист», «Тайная стража», комедия «Возвращение Титаника-2».
Елена Перминова появилась на свет в Бердске и в 16 лет переехала в Новосибирск, чтобы стать моделью. Вскоре девушку заметили и пригласили в столицу — там она, несмотря на огромную конкуренцию, попала в известное агентство Modus Vivendis и стала продвигаться по карьерной лестнице. Но в 2004-м контракт с Перминовой расторгли из-за обвинения ее в распространении запрещенных веществ.
Сергей Гармаш дебютировал в кино в 26 лет. Он сыграл рядового Урина в военной драме Алексея Симонова «Отряд».
Кроме того, он предстал отцом главного героя в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского и исполнил песню «Человек и кошка» группы «Ноль». За роль в картине Гармаш удостоился «Золотого орла».
Вера Кинчева — дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева — родилась в 1991-м. Она известна по ролям Киры в фильме «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» и Вики в сериале «Метод». А еще актриса, будучи совсем юной снялась, в клипе «Родина» (группа «Алиса»).