Лапенко, Гармаш и Мороз. 6 отечественных знаменитостей, родившихся 1 сентября

3 Владимир Кошевой

Владимир Кошевой, который тоже родился 1 сентября, начал сниматься в кино еще студентом. Он сыграл в историческом сериале «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой. Самой знаменитой работой актеры стала картина «Огнеборцы» в 2003 году.

Также в числе его творческих работ сериалы «Таксист», «Тайная стража», комедия «Возвращение Титаника-2».