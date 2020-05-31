Лапша «герою». Звездам шоу-бизнеса послали две пачки «Доширака», чтобы не ныли

Серия первая: помогите, кто может
Спровоцировал всех муж певицы Наташи Королевой Тарзан, он же Сергей Глушко. Он-то и заявил, что власти во время кризиса должны помогать артистам, а не пенсионерам и врачам, рассказывает Ura.ru.
Иосиф Пригожин его поддержал. Он ничего не говорил про то, что врачам и пенсионерам помогать не надо, но мысль о помощи артистам ему понравилась.
«Практически все музыканты остались без средств к существованию, я с ним согласен. У многих сложилось такое впечатление, что артисты — жирующие люди, которые чувствуют себя лучше всех. Но на самом деле это не так», — сказал Пригожин.
К тому же известные артисты должны содержать команду — 30−40 человек. И все они тоже хотят кушать.
Серия вторая: лапшу герою
На заявления продюсера первыми отозвались члены партии «Коммунисты России».
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели „Доширак“ и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились коммунисты к продюсеру.
Певице Валерии они посоветовали пойти в уборщицы.
Серия третья: это провокация
Пригожин отреагировал на этот выпад. Сказал, что это провокация, что он оказался крайним в этой историю — он просто выступил в защиту музыкантов, находящихся в бедственном положении.
«Я ни к кому ни за какой гуманитарной помощью не ходил и ни у кого ничего не просил», — цитирует Пригожина Ura.ru.
To be continued
Тем временем в «дискуссии» (если можно ее так называть) поучаствовала и знаменитая фигуриста Ирина Роднина.
В большом интервью изданию «Спорт-Экспресс» она сказала, что власти приняли серию законов о поддержке бизнеса, но актеры по-прежнему «стонут, как голодают». «Хоть один вякал? Что он теряет, профессию, деньги?» — сказала она про спортсменов.
Все эти акции, провокации и высказывания комментируют сейчас самые разные люди, которые пытаются определить, кому сейчас хуже, а кому еще ничего. Так что это тот случай, когда можно написать: продолжение следует. Если эти пикировки хоть кому-нибудь интересны.