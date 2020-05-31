Лапша «герою». Звездам шоу-бизнеса послали две пачки «Доширака», чтобы не ныли

Одной из топовых тем в российском шоу-бизнесе стала гуманитарная помощь продюсеру Иосифу Пригожину в виде двух пачек лапши «Доширак» для него и его супруги певицы Валерии. Ее выслали политики одной из мелких партий в ответ на то, что Пригожин поддержал идею помогать артистам во время пандемии и самоизоляции. Битва на этом поле «давидов» и «голиафов» продолжается.

Серия первая: помогите , кто может

Спровоцировал всех муж певицы Наташи Королевой Тарзан, он же Сергей Глушко. Он-то и заявил, что власти во время кризиса должны помогать артистам, а не пенсионерам и врачам, рассказывает Ura.ru.

Иосиф Пригожин его поддержал. Он ничего не говорил про то, что врачам и пенсионерам помогать не надо, но мысль о помощи артистам ему понравилась.

«Практически все музыканты остались без средств к существованию, я с ним согласен. У многих сложилось такое впечатление, что артисты — жирующие люди, которые чувствуют себя лучше всех. Но на самом деле это не так», — сказал Пригожин.

К тому же известные артисты должны содержать команду — 30−40 человек. И все они тоже хотят кушать.

Валерия и Иосиф Пригожин открытые источники

Серия вторая: лапшу герою

На заявления продюсера первыми отозвались члены партии «Коммунисты России».

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели „Доширак“ и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились коммунисты к продюсеру.

Певице Валерии они посоветовали пойти в уборщицы.

Валерия. wikimedia.org

Серия третья: это провокация

Пригожин отреагировал на этот выпад. Сказал, что это провокация, что он оказался крайним в этой историю — он просто выступил в защиту музыкантов, находящихся в бедственном положении.

«Я ни к кому ни за какой гуманитарной помощью не ходил и ни у кого ничего не просил», — цитирует Пригожина Ura.ru.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. altairegion22.ru

To be continued

Тем временем в «дискуссии» (если можно ее так называть) поучаствовала и знаменитая фигуриста Ирина Роднина.

В большом интервью изданию «Спорт-Экспресс» она сказала, что власти приняли серию законов о поддержке бизнеса, но актеры по-прежнему «стонут, как голодают». «Хоть один вякал? Что он теряет, профессию, деньги?» — сказала она про спортсменов.

Все эти акции, провокации и высказывания комментируют сейчас самые разные люди, которые пытаются определить, кому сейчас хуже, а кому еще ничего. Так что это тот случай, когда можно написать: продолжение следует. Если эти пикировки хоть кому-нибудь интересны.