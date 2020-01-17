Лариса Гузеева спросила у жениха из Алтайского края про «сексишко»

Ведущая спросила, когда у мужчины последний раз перед разводом был секс. Гость ответил: «Да задолго уже до этого». Гузееву этот ответ не удовлетворил.
«Ну задолго — это за сколько? Даже такой скоренький, неказистый, некачественный, какой-никакой? Сексишко, я бы даже сказала», — допытывалась ведущая.
В итоге мужчина все-таки признался, что раз в неделю у него были интимные отношения с бывшей женой.
(Провокационный вопрос ведущей на 25:40)
Кстати, в итоге именно Сергея выбрала главная героиня передачи.
Ранее Лариса Гузеева в эфире принялась ласкать мужчине голову, пока претендующая на сердце героя девушка готовила ему сюрприз.