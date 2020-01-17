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17 января

Лариса Гузеева спросила у жениха из Алтайского края про «сексишко»

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева выпытывала у жениха Сергея о его интимных отношениях. Мужчина приехал на программу из Алтайского края, пишет teleprogramma.pro.

Лариса Гузеева.
Лариса Гузеева.
Скриншот видео 1tv.ru

Ведущая спросила, когда у мужчины последний раз перед разводом был секс. Гость ответил: «Да задолго уже до этого». Гузееву этот ответ не удовлетворил.

«Ну задолго — это за сколько? Даже такой скоренький, неказистый, некачественный, какой-никакой? Сексишко, я бы даже сказала», — допытывалась ведущая.

Жених Сергей.
Жених Сергей.
Скриншот видео 1tv.ru

В итоге мужчина все-таки признался, что раз в неделю у него были интимные отношения с бывшей женой.

(Провокационный вопрос ведущей на 25:40)

Кстати, в итоге именно Сергея выбрала главная героиня передачи.

Ранее Лариса Гузеева в эфире принялась ласкать мужчине голову, пока претендующая на сердце героя девушка готовила ему сюрприз.

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