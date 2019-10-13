«Ленинград все»: чем займется Шнуров после распада группировки

12 октября группировка «Ленинград» отыграла финальный концерт прощального тура в Санкт-Петербурге. Перед выступлением Шнуров рассказал, что после распада группы у него появится больше времени на музыку и книги.

«Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — прокомментировал Шнуров.

На вопрос, как теперь будет начинаться день «безработного музыканта», лидер группировки «Ленинград» ответил, что так же, как у обычных людей — с похода в туалет.