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«Ленинград все»: чем займется Шнуров после распада группировки

Музыкант Сергей Шнуров рассказал Пятому каналу, чем займется после завершения гастрольной деятельности с группой «Ленинград».

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
en.wikipedia.org

12 октября группировка «Ленинград» отыграла финальный концерт прощального тура в Санкт-Петербурге. Перед выступлением Шнуров рассказал, что после распада группы у него появится больше времени на музыку и книги.

«Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — прокомментировал Шнуров.

На вопрос, как теперь будет начинаться день «безработного музыканта», лидер группировки «Ленинград» ответил, что так же, как у обычных людей — с похода в туалет.

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