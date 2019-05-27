Леонид Агутин нежно поздравил свою жену с 50-летием

«Это мой праздник! Это меня судьба наградила таким человеком! Не очень понимаю за что. И не очень уверен, что заслуженно. Но уже более 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной. С удивительным человеком! С маленьким гением! С большим сердцем! С источником нежности и мудрости в моей жизни! Пусть этот юбилейный день принесет тебе много радостных минут, а жизнь дарует их естественное продолжение! Я тебя люблю и бесконечно ценю твое доверие! Ты удивительная, единственная и неповторимая!», — написал Агутин в Instagram.