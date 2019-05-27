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Леонид Агутин нежно поздравил свою жену с 50-летием

Российский музыкант Леонид Агутин трогательно поздравил свою супругу Анжелику Варум с юбилеем — ей исполнилось 50 лет.

Леонид Агутин и Анжелика Варум.
Леонид Агутин и Анжелика Варум.
сдкис.рф

«Это мой праздник! Это меня судьба наградила таким человеком! Не очень понимаю за что. И не очень уверен, что заслуженно. Но уже более 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной. С удивительным человеком! С маленьким гением! С большим сердцем! С источником нежности и мудрости в моей жизни! Пусть этот юбилейный день принесет тебе много радостных минут, а жизнь дарует их естественное продолжение! Я тебя люблю и бесконечно ценю твое доверие! Ты удивительная, единственная и неповторимая!», — написал Агутин в Instagram.

Комментаторы присоединились к поздравлению и отметили, что услышать такие слова мечтает каждая женщина, пишет mail.ru.

«Вы прекрасны вместе! Дополняете друг друга! Дай Бог вам здоровья и долголетия! Живите и творите!», «Ребята, вы классные», — пишут подписчики Леонида.

Агутин и Варум поженились в 2000 году. До этого артисты несколько лет встречались. У пары есть взрослая дочка Елизавета. Она — единственный общий ребенок Варум и Агутина. Девушка живет в США с родственниками, учится в колледже и играет в рок-группе. Сценическое имя дочки артистов — Liz Varum, поет она на английском языке.

В отношениях пары несколько раз случались серьезные кризисы, тем не менее супруги сумели сохранить семью.

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