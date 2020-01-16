Леонид Агутин показал черно-белые архивные снимки с Анжеликой Варум

51-летний певец опубликовал архивные черно-белые фото с супругой. Снимки сделаны за несколько месяцев до того, как у артистов завязался роман.

«Это фотографии с нашей первой фотосессии поздней весной 1997 года. А в 1998 году 15 января мы стали парой. 22 года назад. Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и теплым светом. Жаль, конечно, что время летит так быстро. Но ведь так стремительно пролетает только хорошее время», — подписал снимки Агутин.