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Леонид Агутин показал черно-белые архивные снимки с Анжеликой Варум

Российские исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум накануне отметили годовщину отношений — вместе пара с 1998 года.

Леонид Агутин и Анжелика Варум.
Леонид Агутин и Анжелика Варум.
сдкис.рф

51-летний певец опубликовал архивные черно-белые фото с супругой. Снимки сделаны за несколько месяцев до того, как у артистов завязался роман.

«Это фотографии с нашей первой фотосессии поздней весной 1997 года. А в 1998 году 15 января мы стали парой. 22 года назад. Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и теплым светом. Жаль, конечно, что время летит так быстро. Но ведь так стремительно пролетает только хорошее время», — подписал снимки Агутин.

«Нам очень повезло. Я не представляю, чтобы я делал без тебя, без твоей нежности и мудрости. Сегодня у нас праздник — наша очередная годовщина! И пусть все продолжается», — обратился певец к жене, пишет mail.ru.

Комментаторы были единодушны: «Очень красивая пара! Классные и счастливые!», «Любви, радости, долголетия».

Агутин и Варум поженились в 2000 году. До этого артисты несколько лет встречались. У пары есть взрослая дочь Елизавета, которая родилась в феврале 1999 года, она проживает в США. Девушка учится в колледже и играет в рок-группе. Сценическое имя дочки артистов — Liz Varum, поет она на английском языке.

В отношениях пары несколько раз случались серьезные кризисы, но супруги сохранили семью.

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