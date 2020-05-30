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Звезды российской эстрады запросили у ФНС госпомощь в виде МРОТ

Звезды российского шоу-бизнеса запросили у государства материальную помощь в виде МРОТ, сообщил «Собеседник».

Григорий Лепс
Григорий Лепс
www.grigoryleps.ru

Среди обратившихся в ФНС — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, телеведущая Регина Тодоренко, певцы Дима Билан, Тимати, Николай Басков, Леонид Агутин и Григорий Лепс.

Выплаты в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника компании, относящейся к пострадавшим отраслям, обещал президент Владимир Путин в рамках обращения к нации 15 апреля.

Издание отмечает, что Лепс уже получил отказ, потому что не сохранил 90% своих сотрудников на апрель. Не получат выплаты по той же причине и компании Пригожина и Агутина.

Получат выплаты компании Димы Билана и Николая Баскова.

В обработке находятся заявки от лейбла рэпера Тимати Black Star, ИП Регины Тодоренко и компании Аллы Пугачевой.

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