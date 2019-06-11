15-летнему участнику конкурса на НТВ в Чечне присвоили звание Заслуженного артиста

Ззаслуженным артистом" стал 15-летний полуфиналист музыкального конкурса «Ты супер!» Юсуп Алиев, сообщает «Кавказский узел».

Кадыров лично принял подростка, сообщив о том, что своим первым указом после выхода из отпуска присвоил ему звание заслуженного артиста республики. Также Алиеву подарили квадроцикл и одежду от модного дома «Фирдаус», которым руководит дочь Кадырова.

Мальчику вручили ключи от новой уже обставленной мебелью квартиры в центре Грозного и вызвались оплатить его дальнейшую учебу.

О звании

Между тем работники культуры заявили, что такое решение обесценивает звание.

Так, по словам заслуженного работника культуры Российской Федерации Анатолия Попова, для присвоения такого звания предусмотрена особая процедура — собрание коллектива, в котором работает артист, должно выступить с инициативой и предоставить документы, которые потребуют органы власти. Кроме того, добавил он, существует очередность званий. <Интернет-ресурс указывает, что, согласно указу президента РФ, почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности, пишет «Росбалт">.

Попов заявил, что не помнит подобных случаев ни за последние годы, ни даже в советское время. По его словам, тогда человек сначала должен был получить муниципальную награду, затем районную, далее областную, и только потом — республиканскую. Он также добавил, что звание заслуженного артиста не дает никаких льгот или значимых преференций.

Заслуженный работник культуры России, первый замглавы Санкт-Петербургского отделения Российского творческого Союза работников культуры Александр Гаврилов тоже посчитал уникальным для РФ присвоение звания заслуженного артиста 15-летнему певцу. Такое решение он назвал «нонсенсом».

«Ты — супер!» — Международный телевизионный музыкальный проект телеканала НТВ, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей.