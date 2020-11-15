71-летний Валерий Леонтьев исхудавшим видом перепугал поклонников, которые его тут же «похоронили»

Известный российский певец Валерий Леонтьев серьезно преобразился. Об этом можно будить по фото в соцсетях, которые выставляет артист. Но не все оценили перевоплощение: некоторые поклонники сочли худобу Леонтьева в его возрасте не здоровой.

Кадр вызвал смешанные чувства у поклонников. Пока одни принялись писать комплименты в адрес звезды, другие высказывали предположение, что певец может быть болен.

«Очень красивый», «Очень худой, что ему очень и очень идет», «Кто это на фото? Я вообще не узнаю этого человека… Какая-то исхудавшая тень Валерия», «Торс-то куда делся? И вместо рук — худые палочки», «Он в прекрасной форме», «Хорош! Красавчик!», «Как-то он не так выглядит на этом фото», «Валерочка, вы хоть иногда ешьте, пожалуйста! Так же можно совсем исчезнуть. Честное слово, совсем худой стал», «Я и не сомневалась, что он в добром здравии. Он очень сильный и выносливый», — обсуждают снимок пользователи сети.

Впрочем, фанаты могут не переживать за здоровье артиста. Как рассказал «СтарХиту» директор Леонтьева, исполнитель попросту с пользой провел время на карантине:

Он сначала немного набрал, а сейчас, действительно, скинул восемь килограммов. Никакой секретной диеты тут нет, Валерий Яковлевич ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим.

Представитель Леонтьева также добавил, что тот давно отказался от вредных привычек, и это также хорошо сказывается на его самочувствии.