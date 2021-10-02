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97-летний ветеран победил в шоу «Голос 60+»

Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков выиграл в четвертом сезоне шоу «Голос 60+» на Первом канале.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

Он был в команде Олега Газманова и набрал по итогам зрительского голосования 79,5% голосов.

В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композицию «Моя любимая» Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также песню «Душечка», известную в исполнении Сергея Лемешева, пишет РИА Новости.

«Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде», — поделился Серебряков.

Победителю вручили миллион рублей и сертификат на запись сольного сингла.

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