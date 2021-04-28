67-летняя экс-модель объяснила, почему нужно фотографироваться в бикини

Знаменитость рассказала, что часто снимается в бикини и публикует кадры в соцсетях.

По словам героини материала, женщины ее возраста часто пишут ей слова благодарности за то, что она не стесняется делиться подобными снимками.

«Мы все разные, и мы все уникальны. Если у вас отличные ноги, покажите их. Если есть что-то в себе, что вам действительно нравится, отпразднуйте это. Не поддавайтесь влиянию цифр, указывающих на возраст», — добавила она.

Карьера

Бринкли прославилась в конце 1970-х, когда появилась на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issues, пишет Lenta.ru. На данный момент звезда является лицом косметических компаний Sbla Beauty Beauty и Cosmetic & Personal Care.