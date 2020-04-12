55-летняя Ирина Безрукова снялась погуголой и пофилософствовала о возрасте

В честь своего 55-летия Ирина Безрукова показала в инстаграме пикантное фото. Актриса позирует в одном плаще, надетом на голое тело.

«Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст. Да и в моем окружении много прекрасных, взрослых женщин. Они также живут полной и интересной жизнью. Путешествуют, много работают, помогают другим, заводят романы, отлично проводят время и знают вкус жизни», — написала Безрукова в своем Instagram.

Эффектная красотка добавила, что принятие себя и любовь к себе приводят к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности.

https://www.instagram.com/p/B-1NKVDnAJ0/

Друзья и поклонники актрисы оказались в восторге от ее нового образа.

«Ирочка, поздравляю! Ты сногсшибательная красотка», — написала певица Валерия. «С днем рождения, моя светлая любовь! Пусть будет счастье в глазах!» — присоединилась к ней Полина Максимова. «Держите меня семеро! Как же вы прекрасны», «Вы такая красивая и молодая», «Яркая, красивая, несущая добро, с днем рождения!» — присоединились к звездам поклонники Безруковой.

Как развелись Безруковы

В начале 2015-го в СМИ уже активно муссировались слухи о том, что семья Сергея и Ирины Безруковой распадается. Конец сплетням положила сама Ирина, выпустив на канале «360» авторскую программу «Разговор на сцене», куда пригласила Сергея Безрукова — на тот момент пара уже развелась.

Сергей Безруков на Алтае. Олег Богданов , altapress.ru

Новая жена актера — режиссер и сценарист Анна Матисон на 10 лет младше своего 45-летнего супруга. Она родила ему двоих детей.