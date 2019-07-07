41-летняя телеведущая Ольга Орлова поразила стильным образом с нюдовым платьем

Свой наряд Ольга дополнила оригинальным поясом и лаконичными золотыми украшениями. Судя по комментариям, фанаты телеведущей оказались просто в восторге.
«Платье очень красивое», «Красивая, свеженькая! Так держать!», «Вы самая стильная, у вас хороший вкус. Наряды просто супер», «Хорошенькая и такая нежная в этом платье», «Какая красивая! А платье какое роскошное!» — не смогли сдержать эмоций подписчики телезвезды.
Отметим, что пользователи сети часто обращают внимание на внешность Ольги: недавно артистку не сразу узнали из-за непривычного яркого макияжа. Неоднократно она восхищала своей потрясающей стройной фигурой.