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41-летняя телеведущая Ольга Орлова поразила стильным образом с нюдовым платьем

Телеведущая известного телешоу «Дом-2» продолжает восхищать своих поклонников стильными образами. Недавно она выложила в Сеть фотографию в шикарном нюдовом платье.

Телеведущая Ольга Орлова
Телеведущая Ольга Орлова
https://www.instagram.com/olgaorlova1311/?utm_source=ig_embed

Свой наряд Ольга дополнила оригинальным поясом и лаконичными золотыми украшениями. Судя по комментариям, фанаты телеведущей оказались просто в восторге.

«Платье очень красивое», «Красивая, свеженькая! Так держать!», «Вы самая стильная, у вас хороший вкус. Наряды просто супер», «Хорошенькая и такая нежная в этом платье», «Какая красивая! А платье какое роскошное!» — не смогли сдержать эмоций подписчики телезвезды.

Отметим, что пользователи сети часто обращают внимание на внешность Ольги: недавно артистку не сразу узнали из-за непривычного яркого макияжа. Неоднократно она восхищала своей потрясающей стройной фигурой.

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