24-летняя любовница Тимати показала тело и назвала себя «свинотой»

По словам модели, она совершает в день столько «походов к холодильнику», что ее вполне можно назвать марафонцем.
Звезда Instagram уверена, что такой «ночной дожор» уже сказался на ее фигуре, и теперь она выглядит не лучшим образом. Решетова даже обозвала себя «свинотой», опубликовав в сторис собственное фото в спортивном костюме.
Правда, подписчики Анастасии ее страданий не оценили, а многие и вовсе возмутились тем, что любовница Тимати так позорно прибедняется.
«Всем бы такую фигуру, да еще после родов», — негодуют фоловеры.
Где звездное семейство проводит изоляцию
24-летняя вице-мисс Россия 2014 уже не первый раз вызывает гнев публики жалобами на самоизоляцию. И каждый раз Решетовой напоминают, что ее карантин в шикарной трехуровневой квартире с террасой на крыше, заметно контрастирует с тем, как вынуждены коротать время большинство россиян.
WomanRambler пишет, что Тимати принадлежит пентхаус в жилом комплексе Созвездие Капитал в Москве.