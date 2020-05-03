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24-летняя любовница Тимати показала тело и назвала себя «свинотой»

Фотомодель Анастасия Решетова, родившая не так давно сына рэперу Тимати, пожаловалась на лишние килограммы. Девушка рассказала подписчикам, что режим самоизоляции не лучших образом отражается на ее точеной фигуре.

Анастасия Решетова.
Анастасия Решетова.
instagram.com

По словам модели, она совершает в день столько «походов к холодильнику», что ее вполне можно назвать марафонцем.

Звезда Instagram уверена, что такой «ночной дожор» уже сказался на ее фигуре, и теперь она выглядит не лучшим образом. Решетова даже обозвала себя «свинотой», опубликовав в сторис собственное фото в спортивном костюме.

Правда, подписчики Анастасии ее страданий не оценили, а многие и вовсе возмутились тем, что любовница Тимати так позорно прибедняется.

Анастасия Решетова пожаловалась на обжорство.
Анастасия Решетова пожаловалась на обжорство.
www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

«Всем бы такую фигуру, да еще после родов», — негодуют фоловеры.

Где звездное семейство проводит изоляцию

24-летняя вице-мисс Россия 2014 уже не первый раз вызывает гнев публики жалобами на самоизоляцию. И каждый раз Решетовой напоминают, что ее карантин в шикарной трехуровневой квартире с террасой на крыше, заметно контрастирует с тем, как вынуждены коротать время большинство россиян.

WomanRambler пишет, что Тимати принадлежит пентхаус в жилом комплексе Созвездие Капитал в Москве.

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