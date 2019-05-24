«Продавшая душу» 65-летняя модель показала потрясающую фигуру в бикини

Увидев снимок 65-летней звезды в бикини, фанаты оказались восхищены: «В свои 65 она выглядит на 25 лет!». А другой добавил, что Кристи может фотографироваться в купальниках для обложек спортивных журналов, пишет mail.ru.

«Я очень надеюсь, что мой пример вдохновит и других с молодых лет заботиться о себе, своем теле и здоровье. И это позволит им долго наслаждаться жизнью и радоваться каждому новому дню!», — ответила Бринкли комментаторам.

Кристи Бринкли — американская актриса, фотомодель, писательница, иллюстратор, фотограф, модельер, активистка и певица. Про нее даже говорят, что она «продала душу дьяволу» за то, что так молодо выглядит для своего возраста.