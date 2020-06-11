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62-летняя модель показала потрясающую фигуру в купальнике и поведала о секретах молодости

На просторах интернета мелькают потрясающие фотографии фотомодели Шейлы Кисс из английского города Бирмингем. В свои 62 года она не имеет отбоя от поклонников значительно младше себя, путешествует и участвует в модных показах.

Бикини. Море. Лето.
Бикини. Море. Лето.
СС0

Женщина стала вести здоровый образ жизни и заниматься спортом 32 года назад после рождения второго ребенка. В 40 лет она занялась тяжелой атлетикой и с тех пор тренируется по два часа в день шесть дней в неделю.

В 49 лет она открыла для себя бикрам-йогу и занималась ею в течение 13 лет, прервавшись лишь после переезда на Бали. До 60 лет Кисс работала моделью в Австралии.

Фотомодель Шейла Кисс.
Фотомодель Шейла Кисс.
www.instagram.com/call_me_a_gypsy/

Этот опыт развил у нее уверенность в себе:

«Больше всего я люблю подиум, — цитирует слова Шейлы Mail.ru. — Я чувствую себя комфортно перед аудиторией. Это всегда интересно — носить модные вещи. Они могут быть не в твоем стиле, но нужно пройти так, будто они тебе нравятся. Я всегда напоминаю себе, что мне платят за то, чтобы вещь выглядела хорошо, и не просят меня покупать ее».

Фотомодель Шейла Кисс.
Фотомодель Шейла Кисс.
www.instagram.com/call_me_a_gypsy/

Кисс рассказала, что никогда не увлекалась подсчетом калорий и позволяла себе есть все, что захочется.

«Я не принимаю никаких пищевых добавок или протеин и получаю все полезные вещества из еды. Я не могу выразить, насколько замечательно чувствовать себя сильной и здоровой, когда тебе около 60 лет, — сказала модель. — Никогда не концентрировалась на весе и не взвешивалась, но стремилась держать тело в тонусе. Я не считаю худое тело здоровым. Я бы предпочла иметь спортивный, подтянутый вид».

Она не перестает заниматься спортом даже в разъездах. «Даже когда мы много путешествуем, и у меня нет доступа к спортзалу, я занимаюсь силовой ходьбой или бегом, наполняю питьевые бутылки песком вместо гантель», — отметила жительница Бали.

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