57-летняя Тамара Гвердцители заметно похудела и преобразилась

Поклонники отметили, что артистка значительно похудела за последнее время и выглядит намного свежее.
«Такая красивая и милая, постройневшая, всегда самая женственная», «Как вы похудели, великолепно», «Тамара Михайловна, вы прелестны и обворожительны, обожаю вас и ваше творчество», «Какая же красотка!», «Тамара, вы очень похудели», — поражались они в комментариях.
Ранее Гвердцители поразила своим смелым образом в малиновом платье с воланами. В нем она побывала на церемонии вручения премии в Кремле. Тогда певица выглядела значительно пышнее.