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57-летняя Тамара Гвердцители заметно похудела и преобразилась

В начале июля известная певица Тамара Гвердцители выступила с большим концертом в Москве. После него исполнительница поблагодарила своих поклонников в Instagram и выложила несколько снимков. Пользователи сразу заметили изменения в ее образе.

Тамара Гвердцители
Тамара Гвердцители
https://www.instagram.com/gverdtsiteli_official/?utm_source=ig_embed

Поклонники отметили, что артистка значительно похудела за последнее время и выглядит намного свежее.

«Такая красивая и милая, постройневшая, всегда самая женственная», «Как вы похудели, великолепно», «Тамара Михайловна, вы прелестны и обворожительны, обожаю вас и ваше творчество», «Какая же красотка!», «Тамара, вы очень похудели», — поражались они в комментариях.

Ранее Гвердцители поразила своим смелым образом в малиновом платье с воланами. В нем она побывала на церемонии вручения премии в Кремле. Тогда певица выглядела значительно пышнее.

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