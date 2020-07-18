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34-летняя телеведущая Ольга Бузова в пикантном виде снялась для Playboy

Телеведущая и певица Ольга Бузова стала героиней обложки нового выпуска журнала Playboy. Он приняла участие в пикантной фотосессии, где продемонстрировала подтянутую фигуру и соблазнительные формы.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Снимки мгновенно разлетелись по сети, вызвав волну восхищения:

«Невероятно женственная, сексуальная красотка», «Огонь! Очень жаркая фотосессия», «Класс, почему бы и не показать красивую фигуру», «Как же повезло Давиду», «Ольга, вы шикарны», «Фигура топ», — обсуждают снимки подписчики звезды.

К слову, Бузова не впервые украсила обложку российского Playboy. Для нее это уже четвертый подобный опыт и второй в «посттарасовский» период, когда она стала продвигать себя в качестве певицы.

Ольга Бузова, несмотря на шквал критики в ее адрес, остается очень востребованной теледивой. По итогам 2019 года она стала второй в списке самых богатый российских звезд, кому до 40 лет.

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