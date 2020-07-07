Лезгинка! Официальный представитель МИД рассказала о своих новых песнях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о скором выходе двух песен, для которых она написала тексты.

Один трек исполнит известная российская певица.

«Она <песня> написана в порыве абсолютных эмоций, и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий», — цитирует Захарову РИА Новости.

Артистка, которой предстоит исполнить песню оказалась в центре драматической семейной истории, отметила Захарова. Именно эти события и стали основой текста песни, написанного официальным представителем МИД. Захарова уточнила, что отправила певице слова песни, а через два дня получила в ответ уже готовый трек, пишет ura.ru.

Второй песней, к которой она написала слова, стала лезгинка. Полгода назад она совместно с «Русским радио» объявила конкурс лезгинки, победительницей стала жительница одного из российских регионов. Премьера песни, по ее словам, была задержана по логистическим причинам из-за пандемии коронавируса.

Ранее Захарова призналась, что является автором слова песни «До предела» Максима Фадеева и певицы Валерии. Она также написала песню «За тебя, любимый», которую исполнила Зара, пишет «Ридус».