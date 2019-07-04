Лолита рассталась с молодым мужем после 9 лет брака

Певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала подписчикам в Instagram, что рассталась с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Брак поп-дивы длился почти девять лет.

Лолита написала, что со временем они стали относиться друг к другу «очень ровно».

«У меня был замечательный „молодой“ муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула», — пишет певица.

Бывшего она обещает не дать в обиду тем, кто будет пытаться писать гадости. Пока искать новые отношения Лолита не намерена и рассчитывает пожить в одиночестве, наслаждаться семьей и работой.

Многие подписчики не поверили в такие новости и сожалеют о расставании пары, другие — восхищены силой, с которой певица приняла это решение.

«Как достойно вы написали и как круто, что сказали публике сами, это в Вашем искреннем и сильном стиле!», — пишет одна из фанаток.

Сам Дмитрий освещать личную тему в СМИ отказался.

«Это не то событие, чтобы его освещать. Это внутренняя история. Нечем бравировать… Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным», — сказал он журналисту StarHit.

Дмитрий Иванов моложе Лолиты на 11 лет.