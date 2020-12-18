Лолита залезла со скамейкой в троллейбус

Лолита опубликовала ролик, взорвавший интернет — на видео женщина в шубе пытается втащить в троллейбус парковую скамью.

Кондуктор истошно кричит на странную пассажирку и пытается выгнать ее. Но женщина закричала водителю: «Закрывай двери, люди мерзнут!»

«Нет слов… Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая, вероятно, ей не принадлежит», — написала Лолита.

Народ купился на видео — комментаторы стали возмущаться: «Что происходит с людьми», «Обострение шизофрении, наверное».

Однако фанаты Лолиты узнали ее в «странной тетке» в шубе и вязаной чалме. Люди поняли, что это, скорее всего, фрагмент какой-то новогодней передачи, пишет News.ru.

Первым отреагировал в комментариях певец Александр Буйнов: «Чувиха Раневскую дает». Остальные подписчики наперебой стали выражать восторг певице и упражняться в остроумии: «Тетя в шубе из бобра сперла лавку на ура», «Я не сразу вас узнала, обожаю вашу безбашенность!», «Требую продолжения!».

Лолита выдержала паузу и впоследствии подтвердила, что это действительно постановка, и пообещала сообщить, где и когда эту историю можно будет увидеть полностью.